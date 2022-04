Cicciolina e Moana Pozzi, l'ultima rivelazione: "Negli ultimi tempi non..."

Eva Henger ha commentato la partecipazione di Cicciolina all'Isola dei Famosi 2022 svelando un retroscena sul rapporto tra Ilona Staller e Moana Pozzi. "Loro due negli ultimi tempi non erano più molto amiche - ha confidato al settimanale Nuovo Tv - Moana era una donna estremamente riservata, non avrebbe mai partecipato a questo tipo di reality show. Penso che avrebbe detto a Ilona, educatamente: "Ti faccio il mio più grande in bocca al lupo". Niente di più". L'ex moglie di Riccardo Schicchi ha aggiunto: "Moana non sarebbe mai andata all'Isola: era innamorata della sua immagine, che si era costruita lei, e vedersi senza trucco e paillettes le avrebbe dato molto fastidio".