Beckham: un matrimonio da sogno per il figlio Brooklyn

Tutto pronto per il matrimonio di Brooklyn Beckham. Il primogenito di David e Victoria convola a nozze sabato 9 aprile con l'attrice Nicola Peltz. Insieme dal 2020, i due hanno scelto di diventare marito e moglie nove mesi dopo il primo incontro. Il grande evento è stato però rimandato più volte a causa dell'emergenza Coronavirus. Ora finalmente il sogno d'amore di Beckham Junior e Nicola sta per diventare realtà. Per l'occasione la Peltz sfoggerà una creazione di Valentino. Brooklyn ha scelto i fratelli Romeo e Cruz come testimoni mentre la piccola Harper sarà la damigella d'onore.