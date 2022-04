Paura a Malpensa: due aerei si toccano in pista durante la fase di parcheggio

Spavento all'aeroporto di Malpensa. Due aerei si sono urtati con le rispettive ali nel piazzale. Un Delta Airlines appena atterrato da New York e un A320 EasyJet pronto al decollo per Tel Aviv si sono toccati in fase di parcheggio al Satellite Nord dello scalo, riportando lievi danni. La Sea - la società che gestisce l'aeroporto - ha confermato che si è trattato probabilmente di un errore, su cui sono in corso accertamenti, nell'assegnazione delle piazzole di sosta. Per fortuna non si sono registrati feriti. Il volo Delta è ripartito, mentre l'EasyJet ha avviato le procedure di imbarco con tre ore di ritardo.