Gentiloni: “Embargo sull'energia russa? Dopo Bucha nessuna misura è esclusa”

ll Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, non esclude nuove sanzioni contro la Russia, dopo le atrocità commesse a Bucha, a nord di Kiev. "C'è una discussione in corso, la Commissione europea dice sempre che per noi nessuna misura è esclusa. Quello che abbiamo tutti visto" a Bucha "merita una reazione ulteriore”, ha dichiarato Gentiloni prima dell'Eurogruppo, rispondendo alle domande su un possibile embargo sull'energia russa da parte dell'Ue. "Per la verità noi stavamo già preparando un ulteriore pacchetto di sanzioni" contro Mosca "e vedremo nei prossimi giorni se ci saranno le condizioni politiche per allargarlo ulteriormente", ha aggiunto.