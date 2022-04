Fedez e la panciera post operazione: la griffa ma fa piangere Leone

Dopo l’annuncio su Instagram del tumore al pancreas e la conseguente operazione, Fedez è tornato a coinvolgere i suoi follower con scene di vita quotidiana insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria. Il rapper si è mostrato in video raccontando che per un po’ di tempo dovrà indossare una panciera contenitiva post intervento. Mostrandola in camera, però, ha anche ricordato di essere il marito di un'imprenditrice digitale e così ha deciso di griffarla con il famoso occhio, logo del brand della Ferragni.