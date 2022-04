Covid: i 9 sintomi della nuova variante Xe

La variante Xe è una combinazione di Omicron 1 e Omicron 2. Xe, scoperta nel Regno Unito dopo una nuova impennata di casi di Covid, è più contagiosa delle precedenti mutazioni e può portare a dei sintomi ben specifici , come riferito dall’agenzia sanitaria nazionale che ne he individuati 9.

Xe: i sintomi da riconoscere

Secondo l'agenzia sanitaria della Gran Bretagna, oltre alla febbre, la tosse continua e la perdita di olfatto e gusto, vanno aggiunti altri nove sintomi: fiato corto, sentirsi stanchi o esausti, corpo dolorante, mal di testa, gola infiammata, naso chiuso o che cola, perdita d'appetito, diarrea, sentirsi male o essere ammalato. Secondo l’Oms, Xe potrebbe essere potrebbe essere il 10% più trasmissibile di Omicron 2.

Variante Xe: è già presente in Italia?

“In questo momento non abbiamo alcun dato per dire che anche in Italia è presente Xe”, il ricombinante tra le varianti Omicron 1 e 2 di Sars-CoV-2, segnalato nel Regno Unito, ha dichiarato ad AdnKronos Salute Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv) “Nessun caso di Xe è giunto alla nostra osservazione, mentre è stato rilevato qualche caso sporadico di Omicron 3, che non riveste al momento alcun tipo di interesse” in un contesto in cui “Omicron 2 sta prendendo nettamente il sopravvento sulla 1”.