Carbonara Day, social scatenati: perché si festeggia il 6 aprile

Alla carbonara, tra i piatti più amati della tradizione italiana, è stata dedicata una vera e propria giornata. Ogni 6 aprile si festeggia infatti il Carbonara Day, istituito da IPO (International Pasta Organisation) e Unione Italiana Food con lo scopo di diffondere il made in Italy e la nostra cultura culinaria. Sui social network l'hastag è entrato subito in tendenza: tanti gli utenti che hanno voluto dichiarare apertamente il proprio amore per questa ricetta. "Oggi è il Carbonara Day. Mi raccomando: guanciale, pecorino, uova e pepe nero (se usate la panna Dio vi vede)", ha scritto un utente, attaccando chi utilizza altri ingredienti per questo celebre piatto. Un altro ha invece ribadito in merito all'attuale situazione in Ucraina: "Fate la carbonara, non fate la guerra".