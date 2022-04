Covid: i sintomi e la pericolosità della variante Xe

Il Covid-19 non è stato ancora debellato del tutto. È spuntata una nuova variante, la Xe, erede di Omicron 1 e 2, e considerata più contagiosa delle sue precedenti del 10%. Ad Agorà Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha fatto sapere: "La variante è ancora sotto osservazione. Ci sono 600 casi in Gran Bretagna, che è il paese che agevola la selezione di varianti perché dal 24 febbraio non ha nessun tipo di precauzione. Per il momento non sembra più letale, ma il fatto che sia più contagiosa è preoccupante perché crea una diffusione enorme del contagio con il coinvolgimento non solo dei pazienti ma anche degli operatori sanitari".