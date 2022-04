“Ho sparato a un uomo in bici”, gli audio shock di Bucha

L’intelligence tedesca è entrata in possesso di informazioni rilevanti, che proverebbero le atrocità commesse dai militari russi a Bucha. Come riporta Der Spiegel, si tratta di conversazioni radio che possono essere direttamente collegate ai cadaveri che sono stati fotografati in città. In un audio, si sente un soldato riferire a un suo collega di aver sparato a una persona in bicicletta. Non a caso, nei giorni scorsi è circolata l’immagine di un uomo morto sdraiato accanto a una bicicletta. La foto ha fatto scalpore in tutto il mondo. In un'altra conversazione intercettata, un uomo avrebbe detto: “Prima interroghi i soldati, poi gli spari”.