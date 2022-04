Truffa a Monreale, vino fatto con lo zucchero: cantina sequestrata!

Scoperta sconvolgente a Monreale: la Guardia di Finanza ha sequestrato uno stabilimento enologico nel palermitano. Il vino prodotto non era altro che una miscela di acqua e zucchero . Le Fiamme Gialle sono riuscite a sventare una truffa di 5 milioni e 160 mila euro riguardo più di 3 milioni e 307 mila litri di bevanda alcolica. Oltre al territorio siciliano, sono stati effettuati controlli e sequestri in tutta Italia per bloccare le partite contenenti il prodotto adulterato. Grazie alle videoriprese della cantina e alle indagini svolte sui cellulari sequestrati, è stato possibile accertate la vendita di oltre 4 milioni di litri di prodotto in tutta Italia fra il 2020 e il 2021.

Una miscela di acqua e zucchero per arrivare al finto vino

Secondo quanto riportano le indagioni svolte, sono coinvolte 8 persone più il titolare della cantina che hanno messo in piedi dei metodi contabili complessi per far tornare i conti. In questo modo si sarebbero registrati in modo falso l'ingresso nei depositi di mosti, uve e vini, commercializzati con falsi nomi di origine e indicazioni geografiche, ottenuto anche con l'uso fraudolento dello zucchero. Acquistato in nero da un'azienda di Palermo, lo zucchero di barbabietola e di canna venivano poi mescolati con l'acqua, preparando il composto per i finti vini e mosti. Una volta finiti, i prodotti venivano poi commercializzati presso attività di ristorazioni e privati.