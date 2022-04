Prima intervista di coppia in tv per Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta. I due saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 domenica 10 aprile. La nuotatrice e il suo allenatore racconteranno senza filtri la loro storia d'amore e il loro imminente matrimonio. Nella stessa puntata del programma Mediaset saranno presenti: Roberto Bolle, Al Bano, Stefano De Martino e Anna Safroncik.