Zelensky: “La Russia sta arruolando mercenari e terroristi”

"La Russia ha lanciato tutte le forze combattenti del suo esercito da tutto il suo territorio fino all'Estremo Oriente per impadronirsi dell'Ucraina, ma non sono bastate”. A dichiararlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un discorso al Parlamento finlandese, come riferisce Ukrinform. “Ecco perché la Russia sta radunando quante più persone possibili in grado di impugnare armi per continuare l'aggressione contro l'Ucraina, cercando mercenari in tutto il mondo, inviando militanti di vari gruppi terroristici di fatto e cosiddetti eserciti privati creati da alcuni funzionari russi. Tra coloro che sono stati catturati dall'esercito ucraino c'erano assassini molto esperti, nati nel 2003-2004”.