Covid, Omicron BA.2 è all’80% in Italia

Attualmente l’80% dei casi di Covid in Italia sono provocati dalla sotto-variante BA.2 della variante Omicron. Al momento nel Paese non è stata invece rintracciata la sotto-variante Xe. A fornire i dati sono le analisi del Ceinge-Biotecnologie, basate sui dati delle banche Gisaid e Ncbi Virus, in cui sono depositate le sequenze genetiche. "Le stime degli ultimi 15 giorni indicano che, in Italia, Omicron rappresenta quasi il 100% delle sequenze pubblicate, con BA.2 attestata a circa l'80%", spiega Angelo Boccia, che ha elaborato i dati e che lavora nel gruppo di Bioinformatica del centro, coordinato da Giovanni Paolella.