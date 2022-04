La Russia minaccia gli Stati Uniti: “Rischio confronto militare diretto”

Continua l'escalation di accuse tra Russia e Stati Uniti. In un’intervista a Newsweek l’ambasciatore russo negli USA Anatoly Antonov afferma che le forniture di armi all'Ucraina da parte dell'Occidente stanno causando "ulteriore spargimento di sangue", sono "pericolose e provocatorie" e possono portare "gli Stati Uniti e la Federazione Russa sulla via del confronto militare diretto”. Antonov ha inoltre difeso la posizione di Mosca, riferendo che si sta facendo il possibile per evitare vittime civili e danni all'infrastruttura dell’Ucraina.