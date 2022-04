Masterchef: ex concorrente condannato per detenzione di armi

Dai fornelli al carcere. È questa la parabola discendente di Gabriele Policarpo, ex concorrente di Masterchef. L’uomo è stato condannato per violazione della legge sulle armi a cinque mesi di reclusione e 800 euro di multa, con sospensione condizionale della pena. I fatti risalgono al 2017, quando Polone (così è conosciuto al pubblico) tornava da Nettuno dopo una sfida di softair, uno sport riconosciuto dal Coni come Fisa e basato sulla simulazione di scenari di guerra. Nel tragitto il 34enne è stato fermato dai carabinieri di Aprilia mentre era in possesso di una pistola priva di tappo rosso. Indagato e rinviato a giudizio, Polone è finito a processo.