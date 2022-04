È morta a 107 anni Mimi Reinhardt, scrisse lista degli ebrei da salvare

È morta a 107 anni Mimi Reinhardt, segretaria di Oskar Schindler. Fu proprio la donna a scrivere la lista degli ebrei da salvare dai campi di concentramento nazisti. “Mia nonna, così cara e così unica, è morta all'età di 107 anni. Riposa in pace", ha scritto la nipote di Reinhardt, Nina, in un messaggio. Mimi, austriaca ma di origini ebree, viveva in Israele da diversi anni. I suoi elenchi salvarono la vita a oltre 1300 ebrei. La vicenda ha avuto una grande risonanza mediatica dopo la pubblicazione del bestseller di Thomas Keneally La lista di Schindler, e poi soprattutto grazie al film di Steven Spielberg Schindler' s List , uscito nel 1993 e vincitore di sette premi Oscar.