Putin, svelato l'attico d'oro della figlia: affitto da 9 mila euro al mese

LONDRA (Inghilterra) - Grazie alle foto dell'agenzia immobiliare Engel & Volkers il Daily Mail ha svelato le foto del super lussuoso attico, nel cuore di San Pietroburgo, di Luiza Rozova la figlia segreta del presidente russo Vladimir Putin. Ragazza di 19 anni figlia dell'ex amante di Putin, Svetlana Krivonogikh (ex donna delle pulizie). L'attico oggi è in affitto per la modica cifra di 9 mila euro al mese. La scoperta della lussuosa abitazione è stata possibile tramite un hackeraggio dei database di alcune società Yandex Food, specializzata in cibo a domicilio che avrebbe ricevuto degli ordini a nome della figlia di Putin.