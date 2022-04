Zelensky: "Mariupol distrutta, la Russia non si fermerà"

Decine di migliaia di persone sono morte a Mariupol, nella regione di Donetsk. A farlo sapere il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky durante il suo discorso davanti al Parlamento della Corea del Sud. "Mariupol è distrutta. Ci sono decine di migliaia di morti, ma anche così i russi non fermano l'offensiva. Vogliono fare di Mariupol una città evanescente", ha dichiarato per poi aggiungere: "La Russia non si fermerà finché non sarà costretta".