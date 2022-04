No-vax rapisce l'esperto di vaccini Christoph Berger e poi viene ucciso

Lo scorso 31 marzo Christoph Berger, il responsabile a livello federale delle vaccinazioni in Svizzera, è stato sequestrato da un esponente no-vax. Il rapitore, un 38enne tedesco, è stato individuato solo qualche giorno dopo dai reparti speciali della polizia. L'uomo è stato ucciso dagli agenti in una sparatoria della cittadina di Wädenswil, nel Canton Zurigo, avvenuta in un secondo momento.