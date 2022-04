Ministro austriaco: “Putin ha perso la guerra”

"Fa la differenza essere faccia a faccia e dirgli qual è la realtà: che questo presidente ha di fatto perso la guerra moralmente". A dichiararlo è stato il Ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, parlando prima della riunione Ue in Lussemburgo, in vista dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere austriaco Karl Nehammer oggi a Mosca, riporta Cnn. "Dovrebbe essere nel suo stesso interesse che qualcuno gli dica la verità. Penso sia importante e lo dobbiamo a noi stessi se vogliamo salvare vite umane. Dobbiamo usare ogni possibilità per porre fine alla situazione infernale in Ucraina”.