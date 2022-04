Abramovic ordina un sushi da Londra a Baku: una follia da 40mila sterline

Roman Abramovic ha speso ben 40mila sterline (quasi 48mila euro) per farsi portare del cibo a domicilio da Londra a Baku. L’oligarca, colpito duramente dalle sanzioni contro la Russia, si trovava in Azerbaigian. Non riuscendo a trattenere la sua irrefrenabile voglia di sushi, allora, ha ben pensato di effettuare un ordine a oltre 4500 chilometri di distanza. Il cibo sarebbe costato circa 1200 sterline (poco meno di 1.500 euro), da sommarsi alla spesa per il volo, il trasporto e la relativa logistica. Tuttavia, per avere la sua agognata cena, Abramovic ha dovuto attendere oltre cinque ore. Il capriccio pare fosse fino a se stesso e non legato alla paura di un nuovo avvelenamento.