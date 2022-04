La Regina Elisabetta svela i problemi che le ha lasciato il Covid

La Regina Elisabetta ha raccontato la propria esperienza con il Covid-19, che ha contratto lo scorso febbraio. A causa del virus la monarca è stata costretta a cancellare numerosi impegni. Durante un video collegamento con il Royal London Hospital di White Chapel per l'inaugurazione a distanza di una nuova ala a lei intitolata, la 95enne ha ascoltato con aria pensosa medici, infermieri e un paziente reduce dal Coronavirus come lei. Poi ha commentato: "Questo virus lascia molto stanchi ed esausti, non è vero?". Riflessione frutto senz'altro di un'esperienza intima, come sottolineano i i tabloid inglesi. Elisabetta II ha inoltre definito la pandemia "orribile".