Vaccino Covid, si parte con la quarta dose: chi deve farla

A partire da martedì 12 aprile, prende il via in tutta Italia la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid. A beneficiarne saranno al momento gli ultra ottantenni, gli anziani ospiti nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e le persone fragili dai 60 anni in su. Sull'opportunità del secondo booster (quarta vaccinazione) del vaccino si sono pronunciati l'Agenzia europea del farmaco (Ema), il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), la Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa. A questi si sono aggiunti i pareri favorevoli del Ministero della Salute, l'Aifa, l'Istituto Superiore di Sanità, ed il Consiglio superiore di Sanità che hanno definito le modalità con le quali si devono effettuare le somministrazioni.