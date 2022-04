Cecilia Rodriguez, terzo furto in pochi mesi: "Affranta e disgustata"

Cecilia Rodriguez non sembra avere pace. Da qualche mese, ormai, la sorella di Jeremias e Belen è nel mirino di alcuni malviventi. La diretta interessata ha raccontato la triste scoperta, lasciandosi andare ad uno sfogo su Instagram poco prima che partecipasse all'ultima puntata de L'Isola dei Famosi in qualità di ospite. Ai fan Cechu ha detto: "Non è stata una bellissima giornata". Poi ha aggiunto: "Non mi piace condividere le cose brutte, ma mi hanno derubato. Sono affranta e disgustata". Al momento non è chiaro dove, quando e cosa le sia stato portato via.