Putin non ha dubbi: “Raggiungeremo i nostri obiettivi in Ucraina”

Vladimir Putin è sicuro che la Russia riuscirà a centrare gli obiettivi prefissati in Ucraina. "Sarà così, non ci sono dubbi", ha affermato il leader russo, durante una visita a una base spaziale, definendo "gli obiettivi" russi, "comprensibili e nobili". Putin ha poi sottolineato che,, in occasione del suo primo discorso sull'invasione dell'Ucraina, aveva indicato come obiettivo portare aiuto alla “gente del Donbass”. "Sappiamo che le nostre forze stanno partecipando ad un'operazione militare speciale", ha aggiunto.