GF Vip, Lulù in crisi: "Il padre di Bortuzzo non mi accetta"

C'è crisi tra Lulù Selassié e la famiglia del compagno Manuel Bortuzzo? Nei giorni scorsi il padre del nuotatore ha tolto il "segui" dal profilo Instagram della principessa etiope, gesto che è stato ricambiato prontamente da Lucrezia e dalla sorella Clarissa. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex gieffina ha rivelato che con Franco Bortuzzo non c'è intesa, quindi ha aggiunto: "Per me non è obbligatorio avvicinarti ad una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere".