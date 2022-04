Johnny Depp e Amber Heard: inizia il processo da 50 milioni di dollari!

Mercoledì 13 aprile ha preso il via a Fairfax in Virginia il processo per diffamazione promosso da Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard, rea di averlo definito "vecchio grassone" senza "stile". Parole che sono state scritte dall'attrice in un editoriale del 2018 pubblicato sul Washington Post, inerente la violenza domestica. Amber ha tenuto a sottolineare il fatto che la sua libertà di parola sia costituzionalmente garantita dal primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.