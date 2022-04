Federica Nargi, disavventura a Roma: aggredita dai gabbiani!

Brutta disavventura per Federica Nargi , che è stata aggredita da alcuni gabbiani a Roma. Quello che doveva essere un piacevole pomeriggio a Villa Borghese si è presto tramutato in un incubo. La soubrette ed il compagno Alessandro Matri avevano deciso di passare qualche ora di relax insieme alle figlie Sofia e Beatrice al parco ma non tutto è filato liscio...

Federica Nargi e le figlie aggredite dai gabbiani

Durante un giro in barca nel laghetto, l'ex Velina e le sue bambine sono state prese di mira dai gabbiani, probabilmente attirati dal cibo che stavano magiando le piccole. Federica Nargi ha cercato in tutti i modi di riparare Sofia e Beatrice, mentre l'ex calciatore ha remato senza tregua per mettere al sicuro la famiglia. Per i quattro non ci sono state conseguenze gravi. In questo periodo showgirl e Matri sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio, che sarà celebrato la prossima estate.