Vaccini Covid, Ricciardi: "In autunno quarta dose per tutti"

Intervistato da Il Messaggero, il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministro della salute Speranza, ha invitato gli italiani a non abbassare la guardia sul Covid-19. L'illustre igienista ha inoltre precisato che nei mesi autunnali il virus tornerà a circolare con maggiore virulenza. Per fronteggiare la recrudescenza degli inevitabili contagi, occorrerà quindi effettuare una nuova somministrazione del vaccino. La speranza è quella che da qui al prossimo autunno ci saranno vaccini onnicomprensivi. E quando saranno disponibili "sarà consigliabile un richiamo per tutti", ha spiegato Ricciardi.

Covid, quarta dose per tutti La preoccupazione dell'accademico in questo momento è quella che "ci si sta confrontando con una variante del Covid estremamente contagiosa e probabilmente i numeri italiani sono sottostimati". Ed è per questo che il consulente ha messo in guardia: "Non dobbiamo abbassare la guardia, perché corriamo il rischio di avere un ulteriore aumento di casi". Da qui la necessità pure di effettuare più tamponi. Un'ulteriore dose è indispensabile: "La vaccinazione con tre dosi non protegge completamente dall'infezione, ma protegge dagli effetti gravi del Covid, dall'ospedalizzazione e dalla morte".