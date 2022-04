Finto cieco beccato a guardare il lato B di una ragazza: ora è nei guai

La tesi della sua legale: “Accuse si basano su luoghi comuni”

“Le accuse si basano su luoghi comuni: il fatto che fosse in grado di fare la spesa o non avesse difficoltà a inserire le chiavi nella toppa, oppure che si accendesse la sigaretta e camminasse da solo, non sono elementi che contrastano con la sua invalidità visiva”, ha detto la legale Roberta Alba in aula. “Abbiamo sollevato alcune eccezioni e sicuramente produrremo tutte le consuelenze mediche che attestano la sua condizione”. L'uomo, secondo la difesa, soffrirebbe di una malattia genetica che gli avrebbe provocato la riduzione progressiva della vista.