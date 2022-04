“Mi hanno messo a mangiare vicino ai gay”, la recensione shock di un cliente

"Mi hanno messo a mangiare accanto a dei gay”, inizia così la recensione omofoba del cliente di una bruschetteria di Monte di Malo, in provincia di Vicenza. "Non mi sono sentito a mio agio durante la consumazione. Peccato perché la bruschetta era molto buona”. La recensione ha immediatamente fatto il giro del web e il proprietario del ristorante ha risposto al cliente omofobo, invitandolo a non tornare mai più. “Invitiamo questa persona a non presentarsi mai più nel nostro locale. Con questo post vogliamo prendere una posizione ben definita contro tutti coloro che la pensano allo stesso modo. Ci sarebbe piaciuto dire direttamente queste cose al signore della recensione, ma non ne conosciamo il vero nome e cognome".