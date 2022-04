Antonello Venditti, messaggio alla Roma dall’ospedale: “Vi guarderò con un occhio di riguardo”

Antonello Venditti non sarà questa sera allo Stadio Olimpico per il match tra Roma e Bodo di Conference League. L’artista sta per sottoporsi a un intervento a un occhio. Nulla di grave per fortuna per il cantautore, che ha informato i fan con un video social. “Se stasera non mi vedrete alla partita è solamente perché mi sto per operare. Nulla di grave all’occhio che vedete tutto dilatato. Quindi stasera vedrò la Roma con un monocolo!”, ha detto Venditti nella clip in cui appare con cuffia e camice d’ospedale. “È il famoso pucker maculare”, ha spiegato. "Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo”.