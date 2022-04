Funerale shock, carro funebre cade nel dirupo: a bordo parroco e feretro!

Attimi di paura a Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, dove a pochi passi dal cimitero della frazione di Montepetra di Sogliano, un normale funerale ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Il carro funebre che trasportava la salma, infatti, ha subito un guasto e l'autista è prontamente sceso dalla vettura per controllare l'entità del danno. Proprio in quel momento il carro ha cominciato a muoversi all'indietro ed acquistare velocità, finendo fuori strada contro un albero. Don Renato Serra, rimasto a bordo per tutto l'accaduto, è, però, il vero eroe dell'incredibile storia: i suoi riflessi e la sua prontezza sono stati decisivi ad evitare che il mezzo si ribaltasse o che continuasse la sua corsa. Tutto si è concluso per il meglio, nonostante il grande spavento, e la cerimonia è giunta al termine senza ulteriori complicazioni.