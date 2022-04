Belen, l'ex Antonino Spinalbese in tv: "Ho il pancreas di un anziano"

Prima volta in tv per Antonino Spinalbese, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez. Il giovane è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane per parlare della malattia autoimmune scoperta solo di recente. "Ho un problema al pancreas. Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni, è scaturita da dentro di me. Forse era proprio il momento di ricominciare”, ha rivelato per poi ammettere che non è stato semplice accettare la situazione: “All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato gli alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”.