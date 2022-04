Bancomat e Pos fuori uso in tutta Italia: cosa sta succedendo

Disservizi dei pagamenti sono stati segnalati in tutta Italia. Un grande blackout ha coinvolto il pagamento tramite Pos e bancomat. Anche gli sportelli di prelievo sembrano non essere in funzione. Il sito specializzato Downdector segnala Intesa San Paolo, Poste Italiane, BNL, unicredit, Visa e Ing Direct tra i titoli coinvolti. Intanto, le cause del disagio e le tempistiche necessarie alla risoluzione del problema non non sono ancora note, mentre dalle banche non si ha alcun riscontro ufficiale sul malfunzionamento.