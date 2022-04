Positivo al Covid va in albergo con l'amante: denunciato 56enne

Voleva trascorere una serata in dolce compagnia con la sua amante, ma a rovinare l'incontro sono stati i Carabinieri che hanno denunciato un uomo di 56 anni, positivo al Covid, per aver violato la quarantena. A dare notizia dei fatti è stato il quotidiano La Provincia pavese. Come avviene di consueto quando si arriva in una struttura ricettiva, anche la coppia ha fornito alla reception i propri documenti per la consueta registrazione.