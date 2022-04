Totti, Ilary e la crisi: arriva la confessione di Vladimir Luxuria

Nessuna crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi . Parola di Vladimir Luxuria che, grazie all'Isola dei Famosi, ha stretto un bel rapporto con la conduttrice Mediaset. "Macché crisi, Ilary sta una favola! - ha assicurato l'opinionista al settimanale Mio - Non è assolutamente vero, è stato solo un gossip . Lei, tra l'altro, mi ha fatto un regalo bellissimo. La mia nipotina, che ha dieci anni, è tifosissima della Roma e le ha fatto arrivare un video saluto da Totti. Non vi dico la sua gioia, è stata contentissima!".

Le parole di Vladimir Luxuria su Ilary Blasi

"Ilary è simpatica, ironica, bellissima: è una persona che sto apprezzando per la sua generosità, professionalità e simpatia. E vi assicuro che da vicino è di una bellezza incredibile", ha inoltre rivelato Vladimir Luxuria per poi confidare cosa fa con la Blasi al termine di ogni puntata dell'Isola dei Famosi: "Facciamo un piccolo party con gli autori, tra un bicchiere di vino e qualche snack. Si chiacchiera, si commenta la puntata e c'è un'atmosfera amichevole in cui ci sentiamo una squadra. Ilary è la più semplice tra i semplici".