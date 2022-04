Valerio Evangelisti è morto: addio al re del fantasy italiano

Addio a Valerio Evangelisti . Lo scrittore italiano aveva 69 anni ed è deceduto a Bologna. Era giunto alla notorietà principalmente per i romanzi con protagonista Nicolas Eymerich , ispirato all'inquisitore catalano realmente esistito, ma anche per la trilogia Magus . Quest'ultima ispirata al personaggio di Michel de Nostredame e conosciuto ai più con il nome di Nostradamus.

Come è morto Valerio Evangelisti

Il noto autore letterario aveva da tempo dei problemi di salute. A dare la notizia del suo decesso è stato il partito Potere al Popolo. Nel 2021 Evangelisti si era presentato alle ultime elezioni amministrative nel comune di Bologna come candidato capolista. In passato il romanziere, considerato il re italiano del fantasy, aveva fondato e diretto Carmilla online, noto sito di critica letteraria. I suoi libri facevano parte del New Italian Epic, un complesso di opere comprendenti romanzi italiani degli anni '90 e non solo.