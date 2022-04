Angela Tiraboschi compie 112 anni. I suoi segreti? Vino e Atalanta!

Angela Tiraboschi ha spento 112 candeline. Nata nel 1910 e originaria di Bergamo, è la donna più longeva d'Italia. Lo scorso gennaio aveva rivelato il segreto della sua longevità: "Pasti leggeri e un bicchiere di vino". Aboliti anche il fumo e lo stress. La pluricentenaria aveva sottolineato che bisogna "considerare ogni giorno la vita come un dono". Dal 2021, in seguito ad una brutta caduta, Angela è costretta a muoversi con una sedia a rotelle. Femore rotto a parte, i figli della donna hanno assicurato che la Tiraboschi gode di ottima salute. Dopo aver vissuto per anni in Val Serina, è ritornata a Bergamo. A riscaldare le sue giornate ci sono l'amore per la lettura e quello per la sua squadra del cuore: l'Atalanta.