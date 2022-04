Harry e Meghan di nuovo a Londra: pace fatta con la Regina Elisabetta!

Torna il sereno nella famiglia reale inglese. Harry e Meghan hanno fatto visita alla Regina Elisabetta prima di raggiungere l'Aia dove hanno preso parte agli Invictus Games, l'evento sportivo fondato da Harry per i veterani militari disabili. L'incontro si è svolto nel castello di Windsor ed era presente pure Carlo. La visita a sorpresa della coppia alla sovrana è da interpretarsi come un "ramoscello d'ulivo" offerto dai duchi di Sussex a due anni dal loro trasferimento negli Stati Uniti.

Harry e Meghan fanno pace con Elisabetta

Secondo il Sun, il figlio di Diana si è detto felice di aver rivisto la nonna dopo quasi due anni: "È stato fantastico vederla". Non è ancora chiaro se la coppia abbia portato il primogenito Archie, di due anni, e la piccola di 11 mesi Lilibet, che la monarca non ha mai incontrato. Stando alle ultime indiscrezioni il Principe Harry e Meghan Markle torneranno a Londra il 2 giugno, in occasione del Giubileo di Platino. Pare che l'invito ad apparire sul balcone di Buckingham Palace sia arrivato direttamente dalla Regina Elisabetta.