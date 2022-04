Cerqueti vs Eurospin, ironia social: "Poverino è rimasto senza uova"

L'ex giornalista Rai Gianni Cerqueti è tornato a far parlare di sé per un particolare post su Twitter che ha destato una polemica sui social. Lo sfogo è arrivato dopo aver vissuto una "disavventura" in un supermercato Eurospin di Roma, nel giorno di Pasquetta. L'ex volto di viale Mazzini ha puntato il dito principalmente contro il personale. "Ore 18. "Chiedo scusa, signorina, non riesco a trovare le uova, mi sa dire dove sono?". "Eh no, non le trova perché sono finite". E allora dovete chiudere", ha scritto Cerqueti sul suo account.