Maria Sharapova è incinta: primo figlio per l'ex tennista

Cicogna in volo per Maria Sharapova! L'ex tennista russa ha annunciato sui social network di essere in dolce attesa. La sportiva ha dato la lieta notizia nel giorno del suo 35esimo compleanno: ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae in riva al mare col pancino in bella vista. "Un bellissimo inizio! Mangiare torta per due è sempre stata la mia specialità", ha scritto la Sharapova, che ha lasciato il mondo del tennis nel 2020.