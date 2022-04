Panico a Washington: evacuato per errore Capitol Hill

Washington è ripiombata nella paura per qualche ora: la polizia ha ordinato l'evacuazione di Capitol Hill a causa di una minaccia aerea. A far scattare l'allerta è stata la presenza di un velivolo non identificato. Poco dopo l'allarme è rientrato: si trattava di un'esercitazione di paracadutisti. La speaker della Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha commentato la vicenda dicendo: "Grave negligenza".