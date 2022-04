Ivana Icardi in difficoltà economiche: "Ho un problema da risolvere"

Dopo l'addio a Hugo Sierra , conosciuto a Supervivientes, la vita di Ivana Icardi è cambiata drasticamente. La sorella di Mauro, conosciuta in Italia per la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d'Urso, è oggi una mamma single. Otto mesi fa ha avuto dall'ex naufrago la piccola Giorgia e in seguito alla rottura Ivana è stata costretta a lasciare l'appartamento di Sierra. L'argentina è rimasta a vivere a Palma di Maiorca, dove si era trasferita per amore. In un'intervista rilasciata a MTDM la 27enne ha ammesso che le sue finanze si sono ora ridotte e che deve fare i conti con un problema che rischia di compromettere seriamente i suoi risparmi.

La grande debolezza di Ivana Icardi

Ivana Icardi non ha nascosto di aver guadagnato parecchio grazie alle partecipazioni ai reality show. Ben tre: uno in Italia e gli altri due in Argentina e in Spagna. Con la separazione da Hugo Sierra Ivana deve ridurre le sue spese e controllare la sua più grande debolezza: lo shopping. "Mi piace spendere soldi per vestiti e viaggi. Non compro cose di lusso, ma mi piace comprare. Mi dico: "Ivana, rilassati, non puoi stare sempre a spendere soldi". Ma tra il dire e il fare... c'è un po' di incoerenza", ha spiegato l'ex gieffina, rimarcando che proviene da una famiglia umile e che spesso da bambina non poteva vestirsi come voleva a causa delle ristrettezze economiche.

La promessa di Ivana Icardi

Ora che è madre e ha una figlia piccola a cui badare Ivana Icardi ha intenzione di tenere a freno certi vizi in modo da garantire a Giorgia un futuro solido. Tra l'altro la giovane non può contare sul fratello Mauro: da anni i due non hanno più alcun rapporto. Pare che la frattura sia avvenuta a causa di Wanda Nara: più volte Ivana ha lanciato appelli pubblici al giocatore del Paris Saint-Germain ma l'attaccante non ha mai risposto.

La love story con Hugo Sierra

Ivana Icardi e Hugo Sierra, personaggio televisivo molto noto in Spagna, si conosciuti nel 2020 a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Durante il reality show la coppia è stata protagonista di notti bollenti che hanno fatto chiacchierare parecchio. Successivamente sono andati a convivere e hanno messo su famiglia ma dopo la nascita della loro bambina Ivana e Hugo sono entrati in crisi e hanno deciso di separare le loro strade.