Earth Day: perché il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra

"Tutti insieme ora": è questo il motto della Earth Day 2022, ricorrenza che è giunta alla sua 52esima edizione. Grazie all'attivista John McConnell, le Nazioni Unite votarono nel 1970 per l'istituzione della giornata. Una giornata per onorare l'ambiente, ma anche il concetto di pace. Il 22 aprile rappresenta pure un'occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento (atmosferico, del suolo e dell'acqua), la distruzione degli ecosistemi, la scomparsa di specie animali e vegetali ed infine l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. L'obiettivo è quindi quello di una riflessione globale per trovare risposte comuni. Ma la vera sfida da combattere è contro il cambiamento climatico.