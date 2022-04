Arisa e Rocco Siffredi, video insieme su Instagram: fan in delirio

ROMA - Sono bastate 4 foto in compagnia e un breve video per far impazzire i social: Arisa e Rocco Siffredi appaiono insieme su Instagram e i fan si scatenano. La cantante ha pubblicato gli scatti e la clip finale nella quale si rivolge all'attore porno dicendo: "Quindi Rocco, si". Tra i due è nell'aria una collaborazione, ma di che tipo non è dato saperlo. Sta di fatto che Siffredi, alcuni mesi fa, dichiarò in un'intervista di voler girare un film a luci rosse con Arisa. L'artista ligure aveva risposto dal programma televisivo "Ballando con le stelle": "Non sono per niente contraria agli operatori del sesso e li rispetto come tutti gli altri lavoratori. Se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema". Il post pubblicato da Arisa con Rocco ha dunque subito fatto impazzire i fan che si sono scatenati sui social. "Non succede, ma se succede" e "Abbiamo un sogno nel cuore", commentano i follower; "Queste facce dicono tutto", scrive una ragazza, commentando le espressioni divertite dei due. Se l'idea era quella di stuzzicare, Arisa c'è riuscita.