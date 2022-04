Crioterapia in strutture non autorizzate: 16 denunce in Italia

I carabinieri dei Nas hanno effettuato negli ultimi giorni controlli su 488 criocamere presenti in svariate strutture (palestre, centri benessere o estetici) in Italia. In seguito alle ispezioni effettuate sono state segnalate 50 irregolarità. Per i titolari e gli operatori destinatari del provvedimento del Nucleo anti sofisticazioni è stato previsto, oltre al deferimento all'autorità giudiziaria, anche il pagamento di sanzioni amministrativi per un totale di 165mila euro.

Sequestrate le strutture non autorizzate

Cos'è successo alle 13 criocabine irregolari dopo la segnalazione dei Nas? Gli investigatori hanno disposto il sequestro delle stesse, presenti in luoghi non autorizzati per tali servizi o maneggiate da personale non qualificato per tale fine. Inoltre, a finire nel mirino dei Nas pure cinque apparecchi elettromedicali destinati ai trattamenti crioterapici detenuti abusivamente. Emessi tre provvedimenti di sospensione o chiusura di attività sprovviste di autorizzazione e sequestrati tre locali che fungevano da ambulatori medici, presenti all'interno dei centri estetici.

Che cos'è la crioterapia

La crioterapia è un trattamento fatto in criosauna o criocamera, che sottopone il corpo a temperature che vanno fino a -130° per una durata di circa 3 minuti. È in grado di contrastare le infiammazioni e migliorare il recupero fisico post-infortunio. Inoltre contrastra l'invecchiamento cutaneo e questo metodo viene utilizzato per il controllo del peso corporeo.