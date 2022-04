Viaggi, l'ultima frontiera è il camper da bici: cos'è e costo

Viaggiare in bici: un trend che è aumentato sempre più negli ultimi anni. Perché piace spostarsi in bicicletta piuttosto che utilizzare altri mezzi di locomozione? La risposta sta nella ricerca di una maggiore libertà nel viaggiare, rispettando l'ambiente e allo stesso tempo allenando il proprio fisico. Se da un lato un viaggio su due ruote comporta il rinunciare a tanti bagagli, dall'altro il problema è quello di dove dormire. Per rispondere a queste necessità è stata ideato il camper da bici.