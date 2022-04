Samantha Cristoforetti, slitta il lancio: compleanno sulla Terra

Slitta il lancio per la Stazione Spaziale Internazionale. Samantha Cristoforetti non riuscirà quindi a festeggiare i suoi 45 anni in orbita, ma sarà costretta il 26 aprile a spegnere le candeline in quarantena sulla Terra. Le agenzie spaziali hanno infatti deciso per un rinvio della missione, che dovrebbe partire mercoledì 27 aprile alle 3.52 ora di Cape Canaveral. In Italiano saranno le 9.52 del mattino.