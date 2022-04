In Giappone è morta la donna più anziana del mondo!

Si è spenta in Giappone, alla veneranda età di 119 anni, la donna più vecchia del mondo. Ad annunciarlo le autorità locali. Kane Tanaka era nata il 2 gennaio 1903 nel dipartimento di Fukuoka, nel Sud-Ovest del Paese. La donna viveva in una casa di cura e si dedicava ai giochi da tavolo, ma anche a risolvere problemi di matematica. Tra le altre sue passioni, la soda e la cioccolata. Da giovane aveva gestito diverse attività, tra cui un negozio di noodle e un negozio di torte di riso. Si era sposata nel 1922, dando alla luce quattro figli e adottandone un quinto. Aveva programmato di partecipare alla staffetta della torcia su sedia a rotelle per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021, ma aveva rinunciato a causa della pandemia.